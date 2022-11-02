Son Dakika: Bakan Soylu açıkladı! Osmaniye’de "Kökünü Kurutma Operasyonu": 130 gözaltı | Video

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'de bugün sabah düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 130 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Soylu, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğünde "Kökünü Kurutma Operasyonu"yla ilgili açıklamalarda bulundu.4 aylık teknik takip sonucu sonrasında operasyonun yapıldığını belirten Bakan Soylu, "Bugün sabah Osmaniye Başsavcılığımızla koordinasyonlu gerçekleşen adını Kökünü Kurutma olarak nitelendirdiğimiz operasyonları daha önce 18 ilde de planlı bir şekilde gerçekleştirildi. Bugün 19. il olan Osmaniye'de gerçekleştirebildiğimiz, 430 kahraman emniyet güvenlik gücümüzün, polis teşkilatımızın katıldığı ayrıca helikopterimiz, dronlarımız ve yine narkotik köpeğinin katıldığı Osmaniye'de Kökünü Kurutma Operasyonunu gerçekleştirdik. Bu operasyonun temel amacı. Planlı yani projeli bir şekilde, başsavcılık koordinasyonunda yaklaşık 4 aydır teknik takip ve diğer izleme birimlerimizin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda bu sabah itibarıyla uyuşturucu satıcılarını yakalamaktı. Hedefimiz 138 kişiydi, 130 uyuşturucu satıcısı sabah 5'te başlayan operasyon çerçevesinde saat 07.00 itibarıyla gözaltına alınmışlardır. 8 kişinin ise arama çalışmaları, gözaltı çalışmaları emniyet teşkilatımızca sürdürülmektedir. Milletimiz rahat olsun. 24 saat direkt yargıyla, emniyet ve jandarma güçlerimizle olan bu mücadelemiz devam etmektedir" dedi.Gençleri ve vatandaşları bu illete ulaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerine değinen Bakan Soylu, "Tarihimizin güçlü operasyonlarını sürdürerek esas itibarıyla dünya coğrafyalarında bu işle başa çıkılamaması sebebiyle serbest bırakılmasının göz yumulmasına aldırmadan sınırlarımızdan uyuşturucunun girmesini, gençlerimize musallat olmasına ve bu konuda gelecek nesillerimizin tehdit altında bırakılmasın müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.Bakan Soylu son olarak, "Hep birlikte yapılan bir mücadeledir ve bu mücadeleyi sonuna kadar inşallah hep birlikte sürdüreceğiz. Allah yardımcımız olsun. Ben operasyona katılan bütün ekiplere, bütün emniyet personel teşkilatımıza, Osmaniye Başsavcılığımıza ve aynı zaman emniyet genel müdürümüze, daire başkanlığımıza, Osmaniye Emniyet Müdürlüğümüze narkotik birimlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.