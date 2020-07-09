Son dakika! Bakan Soylu, Sakarya'da açıklamalarda bulundu | Video
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile buranın imar izni ve çalışma izni iptal edilecek. Kimin ihmali varsa gerekli işlem uygulanacak.Bu fabrikanın buradaki çalışma iznini Sakarya Valiliği ilk önce askıya alacak ardından da iptal işlemlerini gerçekleştirecek.