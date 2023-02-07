Son Dakika: Bakan Soylu'dan deprem açıklaması: Kahramanmaraş'ta 941 bina tamamen yıkılmıştır | Video
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili konuştu. Soylu, Tarihin en büyük afetlerinden biri olduğunu belirterek, "Birinci önceliğimiz arama kurtarmadır. Bu konuda kendi ekiplerimiz dahil tüm ekipler sahadadır. Sahada olmayan kimse yoktur. Hava koşulları nedeniyle biraz zaman almıştır ancak yurtiçi ve yurtdışı birçok ekip görevinin başındadır. Kahramanmaraş'ta 941 bina tamamen yıkılmıştır" ifadelerini kullandı.
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