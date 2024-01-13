SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya açıkladı! Provokatif paylaşımlara geçit yok: 110 şüpheli tespit edildi | Video
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı olarak” terör örgütü propagandası yapan 110 hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı. Öte yandan Bakan Yerlikaya, 32 ilde düzenlenen 'Kahramanlar-41' operasyonlarında 113 bölücü terör örgütü şüphelisinin yakalandığını belirtti.
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