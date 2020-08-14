Son dakika | Bakan Berat Albayrak duyurdu! Türkiye, Avrupa sıralamasında ilk sırada | Video
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Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan sanayi üretim verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Sanayi Üretimi Endeksindeki %17,6’lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak." dedi.