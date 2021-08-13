Son dakika: Bakanlar afet bölgesinde: Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarının sonuna geldik | Video

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'da açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelindiğini bildirdi. Öte yandan Soylu, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz." dedi.