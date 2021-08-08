Son dakika! Bakanlar yangın bölgesindeki son durumu açıkladı: Muğla'daki yangınlarla ilgili durum iyiye gidiyor | Video

Son dakika haberi... Türkiye'de çıkan yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, devam eden yangınlara müdahale sürüyor. Yangınların devam ettiği Muğla'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son duruma dair açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor. Kentte şu ana kadar 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangınımız yok" dedi. Pakdemirli, 240 orman yangınından 5'inin devam ettiğini de bildirdi. Öte yandan Bakan Kurum da yanan bölgelerde yapılaşmaya izin verilmeyeceğini vurguladı.