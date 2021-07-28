Video Haber Son dakika! Bakanlardan Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama: 53 kişi dumandan etkilendi | Video

Son dakika! Bakanlardan Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama: 53 kişi dumandan etkilendi | Video

Son dakika! Bakanlardan Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama: 53 kişi dumandan etkilendi | Video
28.07.2021 | 20:35

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Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Manavgat'ta çıkan orman yangınıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Yangına karşı mücadelenin devam ettiğini bildiren Bakan Pakdemirli şu ana kadar 53 vatandaşın dumandan etkilendiğini bildirdi. Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Pakdemirli, duman görmeleri halinde güvenli bir yere gitmelerini istedi.

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