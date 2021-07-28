Son dakika! Bakanlardan Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama: 53 kişi dumandan etkilendi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
Galatasaray uzun süre sonra taraftarına kavuştu! | Video 28.07.2021 | 21:03
03:08
02:40
07:28
06:20
02:01
00:36
02:20
Başkan Erdoğan 3 yıl sonra evladına kavuşan Ayşegül anneyle görüştü | Video 28.07.2021 | 17:56
04:53
00:05
03:56
Salih Tuna | Davutoğlu’nun acıklı kusurcuğu 28.07.2021 | 13:25
01:09
04:21
Hilal Kaplan | Kıbrıs’ın fondaşları ve beton 28.07.2021 | 13:22
04:45
Melih Altınok | Aşısızların pandemisiymiş! 28.07.2021 | 13:20
02:43
Engin Ardıç | Roma mızrağı 28.07.2021 | 11:22
03:46
03:17
02:53
02:18
Son dakika! CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma | Video 28.07.2021 | 10:15
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Manavgat'ta çıkan orman yangınıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Yangına karşı mücadelenin devam ettiğini bildiren Bakan Pakdemirli şu ana kadar 53 vatandaşın dumandan etkilendiğini bildirdi. Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Pakdemirli, duman görmeleri halinde güvenli bir yere gitmelerini istedi.