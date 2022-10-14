Son dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! Bartın Valisi son durumu aktardı | Video
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Son dakika bilgisine göre Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldi. Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre patlama, saat 18.15 sıralarına eksi 300 kotunda gerçekleşti. Patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yer altında 49 işçinin olduğunu bildirdi. AFAD, patlamanın trafo kaynaklı olduğunu duyurdu. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.