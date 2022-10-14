Video Haber Son dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! Yer altında işçiler var | Video
Son dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! Yer altında işçiler var | Video

Son dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! Yer altında işçiler var | Video

14.10.2022 | 19:41

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Son dakika bilgisine göre Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldiği öğrenildi. Çok sayıda ambulans sevk edildi. Yer altında işçilerin olduğu bilgisi paylaşıldı. Bartın Valiiği tarafından yapılan açıklamada 18.15 sıralarında eksi 300 kotunda henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldiği bildirildi.

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