Son dakika: Başakşehir'de Sanayi Sitesinde bulunan iş yerinde yangın! Patlama sesleri geliyor | Video
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Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde bulunan bir işyerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama seslerinin de geldiği sanayi bölgesindeki yangına havadan da müdahale ediliyor. Öte yandan yanan iş yerinin ortaklarından biri yangına müdahale ederken yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.