Video Haber SON DAKİKA! Başkan Erdoğan 14 Haziran'da Biden ile görüşecek | Video

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan 14 Haziran'da Biden ile görüşecek | Video

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan 14 Haziran'da Biden ile görüşecek | Video
03.06.2021 | 17:45

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Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme 14 Haziran'da gerçekeleşecek. Beyaz Saray'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, ikili NATO zirvesinde bir araya gelecek.

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