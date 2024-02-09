Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları! | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları! | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları! | Video

09.02.2024 | 17:07

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

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