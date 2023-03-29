SON DAKİKA! Başkan Erdoğan açıkladı! "Temmuz'da asgari ücrete ara zam var" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması geldi. Başkan Erdoğan, "Temmuz'da asgari ücrete ara zam var" dedi.
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