Son Dakika: Başkan Erdoğan Adıyaman’da depremzedeleri ziyaret edecek | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman’da depremzedeleri ziyaret edecek.
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