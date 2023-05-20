Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan Adıyaman’da depremzedeleri ziyaret edecek | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan Adıyaman’da depremzedeleri ziyaret edecek | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan Adıyaman’da depremzedeleri ziyaret edecek | Video

20.05.2023 | 15:21

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman’da depremzedeleri ziyaret edecek.

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