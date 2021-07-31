Son dakika! Başkan Erdoğan, afetzedelerin isteklerini dinledi: Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yangından en fazla zarar gören bölgelerden olan Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kalemler Köyü'nde vatandaşların isteklerini tek tek dinleyip ilgilileri talimatlandırdı. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik. Birileri turistik seyaha gelebilir." ifadelerini kullandı.