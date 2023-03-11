SON DAKİKA: Başkan Erdoğan AK Parti İl Başkanları'na seslendi: "16. seçim zaferinin altında sizlerin imzası olacak" | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. "Her an sahada olmalıyız. Seçim çalışması evde, sokakta, hayatın içinde yapılır. Seçim sandıkta kazanılır. Sandıklara sıkı sahip çıkılacak, hileye meydan vermeyecek, güçlü bir organizasyon kuracağız. Genel merkezimizden mahalle temsilcilerine kadar uzanan hazırlığımız zaten var. Seçim gününe kadar hazırlığı tahkim edecek varsa eksikleri hızla gidereceğiz." diyen Başkan Erdoğan, "Bu tür istişareleri devam ettirerek beraberce 14 Mayıs'a hazırlanacağız. 16. seçim zaferinin altında sizlerin imzası olacak." ifadelerini kullandı.