Son Dakika: Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor | Video

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan: "İstanbul bizim medeniyetimizde de, davamızda da ayrı bir yere sahiptir. Her fırsatta tekrar tekrar hatırlattığım gibi İstanbul bir ömre değer bir şehirdir. İstanbul adını göklere yazarsanız, düşlerinizden mehtabının kaybolacağından korktuğu bir şehirdir." ifadelerini kullandı.