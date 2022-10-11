SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Assos ve Troya Tünelleri'nin açılışını yaptı! Süre 50 dakikadan 5 dakikaya düşüyor | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Assos ve Troya Tünelleri'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "tüneller sayesinde Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük. Yıllık kazancımız ise 133 milyon lira oldu." ifadelerini kullandı.