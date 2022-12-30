SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Balkanlar'da istikrarın korunmasına özel önem atfediyoruz | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile ortak basın toplantısında konuştu. Balkanlar'da istikrarın korunmasına özel önem atfettiklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz. Uluslararası gelişmeler hakkında da çok önemli değerlendirmeleri yapma fırsatı bulduk. Karadağ'da barış ve istikrarı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.