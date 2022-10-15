Son Dakika: Başkan Erdoğan Bartın'da! "Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur" | Video
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Son dakika haberi... Bartın Amasra’da maden ocağı kazası yaşandı ve 41 madenci hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan facianın yaşandığı Bartın'a geldi. Facianın yaşandığı madende incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, kazadan yaralı kurtulan madencilerle de görüştü. Başkan Erdoğan patlamanın yaşandığı bölgede yaptığı açıklamalarda da 41 madencinin şehit olduğunu açıkladı ve "Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.