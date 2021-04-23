Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan Biden ile görüştü! İşte ele alınan konular... | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan Biden ile görüştü! İşte ele alınan konular... | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan Biden ile görüştü! İşte ele alınan konular... | Video
23.04.2021 | 23:18

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşme gerçekleştirdi. İki lider Hazirandaki NATO toplantısında ilişkileri görüşecek.

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