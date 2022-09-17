Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan, BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'de... | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan, BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'de... | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan, BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'de... | Video

17.09.2022 | 09:47

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Burada Türkevi'ni ziyaret etti.

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