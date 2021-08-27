Son dakika: Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te Başçarşı Camii açılışına katıldı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'te. Başkan Erdoğan Kovaçi Şehitliği'nde bulunan Meçhul Asker Anıtı'nı ve Aliya İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti. Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yapan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açılışta "Cuma namazını kıldığımız camiinin Bosna Hersek ve müslüman alemine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.