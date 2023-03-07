SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Brunei Sultanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah ile ortak basın toplantısına katıldı.
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