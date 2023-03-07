Video Haber SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Brunei Sultanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor | Video
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Brunei Sultanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor | Video

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Brunei Sultanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor | Video

07.03.2023 | 18:29

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah ile ortak basın toplantısına katıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Brunei Sultanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor | Video 10:31
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Brunei Sultanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor | Video 07.03.2023 | 18:29
Bangladeş’te patlama: 14 ölü, 70’den fazla yaralı | Video 00:39
Bangladeş’te patlama: 14 ölü, 70’den fazla yaralı | Video 07.03.2023 | 17:55
Bakan Kurum: 21 bin 62 konutumuzun yapımına başladık | Video 07:36
Bakan Kurum: "21 bin 62 konutumuzun yapımına başladık" | Video 07.03.2023 | 16:39
Son Dakika: Brunei Sultanı Ankara’da... | Video 07:51
Son Dakika: Brunei Sultanı Ankara'da... | Video 07.03.2023 | 16:48
Hilal Kaplan | Kumar masasına dönüş 02:47
Hilal Kaplan | Kumar masasına dönüş 07.03.2023 | 16:05
Mehmet Barlas | Tükürdüğünün yalayan pişkin muhalefet 04:32
Mehmet Barlas | Tükürdüğünün yalayan pişkin muhalefet 07.03.2023 | 16:00
Seçim takvimi nasıl işleyecek? Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları | Video 03:38
Seçim takvimi nasıl işleyecek? Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları | Video 07.03.2023 | 15:44
Başkan Erdoğan’ın yıllarca oturduğu bina kentsel dönüşümle yeniden yapılıyor | Video 02:32
Başkan Erdoğan'ın yıllarca oturduğu bina kentsel dönüşümle yeniden yapılıyor | Video 07.03.2023 | 15:33
6’lı koalisyon için canlı yayında çarpıcı sözler: Meral Akşener tehdit edildi, kurtlar sofrasında düşeni yerler | Video 09:07
6'lı koalisyon için canlı yayında çarpıcı sözler: "Meral Akşener tehdit edildi, kurtlar sofrasında düşeni yerler" | Video 07.03.2023 | 13:16
Devlet Bahçeli’den 6’lı koalisyona dönen Akşener’e: Yaptığın yüzsüzlük ve ilkesizliğin daniskasıdır | Video 01:26
Devlet Bahçeli'den 6'lı koalisyona dönen Akşener'e: "Yaptığın yüzsüzlük ve ilkesizliğin daniskasıdır" | Video 07.03.2023 | 11:39
Devlet Bahçeli’den MHP Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar: Bu vatan çaresiz ve sahipsiz değildir | Video 45:29
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar: "Bu vatan çaresiz ve sahipsiz değildir" | Video 07.03.2023 | 11:33
Koalisyon, kriz, gizli pazarlıklar! 6 Mart’ta perde arkasında neler yaşandı? Meral Akşener nasıl ikna edildi? | Video 07:39
Koalisyon, kriz, gizli pazarlıklar! 6 Mart'ta perde arkasında neler yaşandı? Meral Akşener nasıl ikna edildi? | Video 07.03.2023 | 10:46
Meral Akşener nasıl ikna edildi? Ne oldu da Noter dediği masaya döndü? | Video 22:19
Meral Akşener nasıl ikna edildi? Ne oldu da "Noter" dediği masaya döndü? | Video 07.03.2023 | 10:49
Berat Kandili’nde duygusal anlar yaşandı | Video 02:12
Berat Kandili'nde duygusal anlar yaşandı | Video 07.03.2023 | 00:37
Aday belli oldu, kriz bitmedi: 5 lider akşam yemeğine kaldı, Akşener katılmadı | Video 00:40
Aday belli oldu, kriz bitmedi: 5 lider akşam yemeğine kaldı, Akşener katılmadı | Video 06.03.2023 | 22:20
SON DAKİKA: Karamollaoğlu açıkladı: 6’lı masa Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! | Video 03:46
SON DAKİKA: Karamollaoğlu açıkladı: 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! | Video 06.03.2023 | 21:00
Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası önemli açıklamalar! | Video 46:03
Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar! | Video 06.03.2023 | 20:54
Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası önemli açıklama: Seçim kararını 10 Mart’ta alacağız | Video 03:46
Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklama: "Seçim kararını 10 Mart'ta alacağız" | Video 06.03.2023 | 20:51
Son Dakika: Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıkladı! Depremzedelere yeni destek: Borçlar siliniyor | Video 02:03
Son Dakika: Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıkladı! Depremzedelere yeni destek: Borçlar siliniyor | Video 06.03.2023 | 20:39
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber’e özel açıklamalar | Video 06:10
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'e özel açıklamalar | Video 06.03.2023 | 20:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA