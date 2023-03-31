Son dakika! Başkan Erdoğan: Bu ülke koalisyonlarla bir yere gidemez | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep – Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu. "Köyleri ve ilçeleriyle depremin yıktığı şehirlerin tamamını ayağa kaldırmadan dinlenmeyeceğiz." diyen Başkan Erdoğan, "67 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık." dedi. Erdoğan, "Sayın Bahçeli'nin de dediği gibi 7'li koalisyonlarla, masa üstü-masa altı koalisyonlarla bu ülke geçmişte nasıl bir yere gidemediyse bilin ki şimdi de bir yere gidemez." diye konuştu.