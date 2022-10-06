Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan cemevi temel atma ve açılış törenine katılacak! Erdoğan Alevilerle ilgili ne açıklayacak? | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan cemevi temel atma ve açılış törenine katılacak! Erdoğan Alevilerle ilgili ne açıklayacak? | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan cemevi temel atma ve açılış törenine katılacak! Erdoğan Alevilerle ilgili ne açıklayacak? | Video

06.10.2022 | 16:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Başkan Erdoğan cemevi temel atma ve açılış törenine katılacak! Erdoğan Alevilerle ilgili ne açıklayacak? | Video 03:54
Son Dakika: Başkan Erdoğan cemevi temel atma ve açılış törenine katılacak! Erdoğan Alevilerle ilgili ne açıklayacak? | Video 06.10.2022 | 16:35
TİP’li Kadıgil başörtüsü üzerinden yine nefret kustu: Bunlarla mücadele edilir | Video 00:24
TİP'li Kadıgil başörtüsü üzerinden yine nefret kustu: "Bunlarla mücadele edilir" | Video 06.10.2022 | 16:26
Erdoğan’dan Macron’a Gel seni de Türk Birliği’ne alalım, Avrupa Avrupa nereye kadar | Video 00:27
Erdoğan’dan Macron’a "Gel seni de Türk Birliği’ne alalım, Avrupa Avrupa nereye kadar" | Video 06.10.2022 | 16:13
Mahmut Övür | CHP’de fırtına öncesi sessizlik! 04:07
Mahmut Övür | CHP'de fırtına öncesi sessizlik! 06.10.2022 | 16:00
Muhalefet yalana karşı atılan adıma bile yalanla itiraz ediyor! İnternet düzenlemesi tüm dünyada | Video 04:58
Muhalefet yalana karşı atılan adıma bile yalanla itiraz ediyor! İnternet düzenlemesi tüm dünyada | Video 06.10.2022 | 15:41
Mehmet Barlas | Erdoğan Kılıçdaroğlu’nun oyununu yine bozdu 03:24
Mehmet Barlas | Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun oyununu yine bozdu 06.10.2022 | 14:47
Başkan Erdoğan Prag’da! Türk vatandaşların ilgisini SABAH görüntüledi | Video 01:30
Başkan Erdoğan Prag'da! Türk vatandaşların ilgisini SABAH görüntüledi | Video 06.10.2022 | 13:57
Başkan Erdoğan Prag’da! Türk vatandaşlardan sevgi seli | Video 16:15
Başkan Erdoğan Prag'da! Türk vatandaşlardan sevgi seli | Video 06.10.2022 | 13:40
CHP’li belediyede yolsuzluk operasyonu: Mıcır vurgununda şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 01:00
CHP'li belediyede yolsuzluk operasyonu: Mıcır vurgununda şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 06.10.2022 | 12:12
KKTC’li vekilden küstah sözler! Türkiye’yi hedef aldı | Video 01:50
KKTC'li vekilden küstah sözler! Türkiye'yi hedef aldı | Video 06.10.2022 | 12:12
CHP’li Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun ’Yetkisi yok’ çıkışına sinirlendi, sesini yükseltti | Video 01:16
CHP'li Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun 'Yetkisi yok' çıkışına sinirlendi, sesini yükseltti | Video 06.10.2022 | 10:25
Başkan Erdoğan, Prag’a gidiyor | Video 02:25
Başkan Erdoğan, Prag'a gidiyor | Video 06.10.2022 | 10:15
Bakan Karaismailoğlu’ndan Milli Elektrikli Tren müjdesi Son hazırlıklar! | Video 00:50
Bakan Karaismailoğlu'ndan Milli Elektrikli Tren müjdesi "Son hazırlıklar!" | Video 05.10.2022 | 22:41
Samsun’da 1 ton 200 kilo Hint keneviri ve 300 kilo kubar esrar ele geçirildi | Video 01:35
Samsun'da 1 ton 200 kilo Hint keneviri ve 300 kilo kubar esrar ele geçirildi | Video 05.10.2022 | 21:30
Bakan Bilgin’den EYT ve sözleşmeli personel açıklaması Çalışmaları bu ay bitireceğiz | Video 05:39
Bakan Bilgin'den EYT ve sözleşmeli personel açıklaması "Çalışmaları bu ay bitireceğiz" | Video 05.10.2022 | 21:47
Bakan Bilgin’den ek gösterge açıklaması 6 milyon kişiyi etkiliyor | Video 01:01
Bakan Bilgin'den ek gösterge açıklaması "6 milyon kişiyi etkiliyor" | Video 05.10.2022 | 21:47
Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması Bu, tarihsel nitelikte bir adım | Video 01:13
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması "Bu, tarihsel nitelikte bir adım" | Video 05.10.2022 | 21:48
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan Yunanistan’ın düzensiz göçmen paylaşımına sert tepki | Video 01:39
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan Yunanistan’ın düzensiz göçmen paylaşımına sert tepki | Video 05.10.2022 | 21:31
Bakan Akar’dan Yunanistan talimatı: Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz talimatlandırıldı, geri adım atmak yok | Video 07:16
Bakan Akar'dan Yunanistan talimatı: "Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz talimatlandırıldı, geri adım atmak yok" | Video 05.10.2022 | 19:16
Başkan Erdoğan ile Bahçeli ’Yeni Anayasa’ çağrısını görüştü | Video 03:21
Başkan Erdoğan ile Bahçeli 'Yeni Anayasa' çağrısını görüştü | Video 05.10.2022 | 17:26

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın İstanbul'da Şahkulu Dergahı’nı ziyaret edecek. Dergahın restorasyondan sonra açılışı yapılacak. Milli Brilik ve Beraberlik Çalışması İçişleri, Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından yürütülüyor. 8 ilde 8 cemevi açılacak. Başkan Erdoğan bu talimatı 2020 yılında vermişti. Başkan Erdoğan yarın yapacağı ziyarette Alevilerle ilgili önemli açıklamalarda bulunacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ anlattı..

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA