Son Dakika: Başkan Erdoğan cemevi temel atma ve açılış törenine katılacak! Erdoğan Alevilerle ilgili ne açıklayacak? | Video
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın İstanbul'da Şahkulu Dergahı’nı ziyaret edecek. Dergahın restorasyondan sonra açılışı yapılacak. Milli Brilik ve Beraberlik Çalışması İçişleri, Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından yürütülüyor. 8 ilde 8 cemevi açılacak. Başkan Erdoğan bu talimatı 2020 yılında vermişti. Başkan Erdoğan yarın yapacağı ziyarette Alevilerle ilgili önemli açıklamalarda bulunacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ anlattı..