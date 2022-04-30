Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak 2023 hedefimize ulaşacağız | Video
Son dakika: Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak 2023 hedefimize ulaşacağız | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak 2023 hedefimize ulaşacağız | Video

30.04.2022 | 20:17

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Son dakika bilgisine göre Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İftar Programı’na katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı olarak 2023 hedefine ulaşacaklarını söyledi. Erdoğan "AK Parti'nin sahibi de istikamet belirleyicisi de milletimizdir." dedi. İşte son dakika açıklamaları...

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