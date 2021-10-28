Son dakika! Başkan Erdoğan Cumhuriyeti kuran ve yaşatan kadınlar programında konuştu | Video
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyeti kuran ve yaşatan kadınlar programında konuştu. Kadını ve erkeği ile güçlü bir Türkiye inşa etmekte kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Kadınları dışlayan bir toplum gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Kadın yoksa insan da yoktur. Biz kadınlarımıza güveniyoruz. Kadınlarımızın ülkemizi ve dünyayı kuşatacak bir değişim öncüleri olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.