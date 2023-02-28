Video Haber SON DAKİKA: Başkan Erdoğan deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu: "Kimseyi açıkta bırakmayacağız" | Video
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu:

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu: "Kimseyi açıkta bırakmayacağız" | Video

28.02.2023 | 17:03

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu.

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