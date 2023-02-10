Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! Adıyaman'da incelemelerde bulunuyor | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! Adıyaman'da incelemelerde bulunuyor | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! Adıyaman'da incelemelerde bulunuyor | Video

10.02.2023 | 14:48

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerle ilgili incelemede bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Çadırkentte incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, depremzedeleri ziyaret etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan Vefat sayısı 18 bin 991’e yükseldi, 76 binden fazla kişi tahliye edildi | Video 18:51
Başkan Erdoğan "Vefat sayısı 18 bin 991'e yükseldi, 76 binden fazla kişi tahliye edildi" | Video 10.02.2023 | 15:30
Depremde zarar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı | Video 00:26
Depremde zarar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı | Video 10.02.2023 | 13:42
Enkazdan çıkan mutluluk: 9 aylık hamile kadının bebeği dünyaya geldi | Video 04:06
Enkazdan çıkan mutluluk: 9 aylık hamile kadının bebeği dünyaya geldi | Video 10.02.2023 | 14:49
Son Dakika: Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! Adıyaman’da incelemelerde bulunuyor | Video 05:16
Son Dakika: Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! Adıyaman'da incelemelerde bulunuyor | Video 10.02.2023 | 14:48
Ümit Özdağ’dan insanlık dışı iddia! Önce AK Partililer kurtarılıyor | Video 00:34
Ümit Özdağ'dan insanlık dışı iddia! "Önce AK Partililer kurtarılıyor" | Video 10.02.2023 | 14:36
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremin boyutunu anlattı Bütün dünyadaki AKUT’çuları getirseniz... | Video 00:38
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremin boyutunu anlattı "Bütün dünyadaki AKUT'çuları getirseniz..." | Video 10.02.2023 | 14:22
Hatay’da enkaz altında kalan Taha Duymaz’ın duygulandıran videosu ortaya çıktı: Az yaşayacağımı düşünüyorum 00:33
Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın duygulandıran videosu ortaya çıktı: "Az yaşayacağımı düşünüyorum" 10.02.2023 | 13:40
Enkazdan çıkan Ayfer’in ilk isteği duygulandırmıştı! Zeynep Bastık’tan açıklama geldi: Tarifsiz duygular içindeyim | Video 00:16
Enkazdan çıkan Ayfer'in ilk isteği duygulandırmıştı! Zeynep Bastık'tan açıklama geldi: "Tarifsiz duygular içindeyim" | Video 10.02.2023 | 13:25
Kahramanmaraş merkezli deprem Mardin’de kameralara böyle yansıdı | Video 01:17
Kahramanmaraş merkezli deprem Mardin’de kameralara böyle yansıdı | Video 10.02.2023 | 13:06
Adıyaman’da 8 aylık bebek ve ailesi 104. saatte enkazdan çıkarıldı | Video 11:52
Adıyaman’da 8 aylık bebek ve ailesi 104. saatte enkazdan çıkarıldı | Video 10.02.2023 | 12:46
Madenciler anne ve oğlunu enkazdan sağ kurtardı | Video 04:37
Madenciler anne ve oğlunu enkazdan sağ kurtardı | Video 10.02.2023 | 12:39
İçişleri Bakanlığı: “Helikopterlerle vatandaşlarımıza ihtiyaç malzemesi sevkiyatımızı sürdürüyoruz” | Video 04:08
İçişleri Bakanlığı: “Helikopterlerle vatandaşlarımıza ihtiyaç malzemesi sevkiyatımızı sürdürüyoruz” | Video 10.02.2023 | 12:25
Kuran okumayı bir an bile bırakmadı: Enkaz altından çıkarılan vatandaş Bakara Suresi’yle hayata tutundu | Video 01:02
Kuran okumayı bir an bile bırakmadı: Enkaz altından çıkarılan vatandaş Bakara Suresi’yle hayata tutundu | Video 10.02.2023 | 12:09
Depremden kurtulduklarına dahi sevinemediler: “Biz kurtulduk ama Adıyaman silindi, geçmişimiz silindi” | Video 07:26
Depremden kurtulduklarına dahi sevinemediler: “Biz kurtulduk ama Adıyaman silindi, geçmişimiz silindi” | Video 10.02.2023 | 12:04
Hatice depremden 92 saat sonra kurtarıldı, el sallayarak çıktı | Video 03:47
Hatice depremden 92 saat sonra kurtarıldı, el sallayarak çıktı | Video 10.02.2023 | 12:01
Hatay’da 10 günlük Yağız bebek ile annesi, 90. saatte enkazdan kurtarıldı | Video 00:50
Hatay'da 10 günlük Yağız bebek ile annesi, 90. saatte enkazdan kurtarıldı | Video 10.02.2023 | 11:26
Enkazdan sağ çıkarılan kız çocuğu ağabeylerinden içecek istedi | Video 01:11
Enkazdan sağ çıkarılan kız çocuğu ağabeylerinden içecek istedi | Video 10.02.2023 | 10:47
Ekiplerin enkaz altında kurtarma çalışmaları kamerada | Video 09:39
Ekiplerin enkaz altında kurtarma çalışmaları kamerada | Video 10.02.2023 | 10:24
98 saat sonra enkaz sağ kurtarılan küçük kızın sözleri hem güldürdü hem ağlattı: İğne mi? Acır mı? | Video 03:13
98 saat sonra enkaz sağ kurtarılan küçük kızın sözleri hem güldürdü hem ağlattı: "İğne mi? Acır mı?" | Video 10.02.2023 | 09:49
Kahramanmaraş’ta anne kız, depremin 101’inci saatinde enkaz altından çıkartıldı | Video 01:58
Kahramanmaraş'ta anne kız, depremin 101'inci saatinde enkaz altından çıkartıldı | Video 10.02.2023 | 09:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA