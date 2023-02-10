Son Dakika: Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! Adıyaman'da incelemelerde bulunuyor | Video
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerle ilgili incelemede bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Çadırkentte incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, depremzedeleri ziyaret etti.
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