Son dakika! Başkan Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti: Bartın'daki patlama bölgesine gidiyor | Video
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle yarınki Diyarbakır programını iptal etti. Patlamaya ilişkin tüm kurumların tititzlikle çalışmalar yürüttüğünü belirten Başkan Erdoğan, "Amasra’da tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim." ifadelerini kullandı.