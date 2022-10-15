Video Haber Son dakika! Başkan Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti: Bartın'daki patlama bölgesine gidiyor | Video
Son dakika! Başkan Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti: Bartın'daki patlama bölgesine gidiyor | Video

Son dakika! Başkan Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti: Bartın'daki patlama bölgesine gidiyor | Video

15.10.2022 | 00:35

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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle yarınki Diyarbakır programını iptal etti. Patlamaya ilişkin tüm kurumların tititzlikle çalışmalar yürüttüğünü belirten Başkan Erdoğan, "Amasra’da tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim." ifadelerini kullandı.

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