Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzedelere 1 yıl kira desteği | Video
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzedelere 1 yıl kira desteği | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzedelere 1 yıl kira desteği | Video

10.02.2023 | 17:55

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerle ilgili incelemede bulunmak üzere Adıyaman'a ve Malatya'ya geldi. Çadırkentte incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, depremzedeleri ziyaret etti. Bölgedeki incelemelerinin ardından depreme ilişkin son bilgileri paylaşan Başkan Erdoğan, "Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın bir yıl kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı. THY'nin depremzedelere ücretsiz hizmet vereceğini belirten Başkan Erdoğan, hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira verileceğini açıkladı.

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