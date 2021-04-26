SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurdu! Yüz yüze eğitim ve sınavlar ile ilgili flaş karar | Video

SON DAKİKA HABERLERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. 29 Nisan-17 Mayıs arası tam kapanmanın uygulanacağını belirten Başkan Erdoğan, yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Peki yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? Uzaktan eğitimde nasıl bir yol haritası izlenecek? İşte son dakika haberinin detayları...