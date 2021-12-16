Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan Elon Musk ile görüştü | Video
Son dakika: Başkan Erdoğan Elon Musk ile görüştü | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan Elon Musk ile görüştü | Video

16.12.2021 | 18:25

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Musk ile görüşmesinde, elektrikli otonom araçlar, dijital ekonomi, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.

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