Son dakika: Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlere müjdeleri peş peşe sıraladı | Video

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftar programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "60 yıllık TOGG'u ilk SİHA Gemisi TCG Anadolu'yu ülkemizin hizmetine sunduk. Muhalefet her ikisine de maket diyor. Bunların nesi maket?" dedi. Erdoğan TCG Anadolu'nun bayramdan sonra da bir süre vatandaşların ziyaretine açık olacağını söyledi. Başkan Erdoğan gençlere faizsiz kredi ve vergi muhafiyeti getirileceğinin de altını çizdi.