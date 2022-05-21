SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü | Video

Son dakika haberi: Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı Andersson'a teröre silah ve finans yardımı yapılmasının derhal son bulması gerektiğini söyledi. Erdoğan, savunma sanayii kısıtlamalrının kaldırılmasını da talep etti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'den Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Finlandiya müttefiklerinin güvenliğini güvence edecek." dedi.