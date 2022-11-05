Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan Gaziantep’te ‘Türkiye Yüzyılı’ şarkısı ile karşılandı | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan Gaziantep’te ‘Türkiye Yüzyılı’ şarkısı ile karşılandı | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan Gaziantep’te ‘Türkiye Yüzyılı’ şarkısı ile karşılandı | Video

05.11.2022 | 16:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Başkan Erdoğan Gaziantep’te ‘Türkiye Yüzyılı’ şarkısı ile karşılandı | Video 10:09
Son Dakika: Başkan Erdoğan Gaziantep’te ‘Türkiye Yüzyılı’ şarkısı ile karşılandı | Video 05.11.2022 | 16:39
Melih Altınok | Kemal Bey’i kim ikna ediyor? 03:57
Melih Altınok | Kemal Bey'i kim ikna ediyor? 05.11.2022 | 16:18
Burhanettin Duran | Muhalefetin iki farklı satranç tahtası 04:20
Burhanettin Duran | Muhalefetin iki farklı satranç tahtası 05.11.2022 | 16:15
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu FETÖ’ye bedel ödüyor 03:16
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu FETÖ'ye bedel ödüyor 05.11.2022 | 16:12
PKK’ya bir kurban daha vermemek için devlete koştu: Ablası kırsalda ölen kız son anda kurtarıldı | Video 00:53
PKK’ya bir kurban daha vermemek için devlete koştu: Ablası kırsalda ölen kız son anda kurtarıldı | Video 05.11.2022 | 14:59
SON DAKİKA: GAZİRAY bugün hizmete giriyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu SABAH’a konuştu | Video 01:24
SON DAKİKA: GAZİRAY bugün hizmete giriyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu SABAH'a konuştu | Video 05.11.2022 | 14:16
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu’nda önemli açıklamalar | Video 22:11
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda önemli açıklamalar | Video 05.11.2022 | 11:34
10 bin anıt ağaç Bakanlığımızca koruma altında | Video 02:24
"10 bin anıt ağaç Bakanlığımızca koruma altında" | Video 05.11.2022 | 10:48
Yerli ve milli otomobil TOGG’a Almanlardan övgü: Türkiye’nin teknolojisi günden güne ilerliyor | Video 04:37
Yerli ve milli otomobil TOGG'a Almanlardan övgü: "Türkiye'nin teknolojisi günden güne ilerliyor" | Video 05.11.2022 | 10:08
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Kadına şiddete karşı yeni proje: Kadına El Kal-ka-maz | Video 07:19
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Kadına şiddete karşı yeni proje: Kadına El Kal-ka-maz | Video 04.11.2022 | 23:05
Viranşehir’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 00:25
Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 04.11.2022 | 22:19
CHP’li belediyenin Kur’an Kursu’nu tahliye işlemini mahkeme durdurdu | Video 01:39
CHP’li belediyenin Kur’an Kursu’nu tahliye işlemini mahkeme durdurdu | Video 04.11.2022 | 22:14
Son dakika: Yerli oto nasıl üretiliyor? İşte TOGG’un destansı serüveni… | Video 02:11
Son dakika: Yerli oto nasıl üretiliyor? İşte TOGG’un destansı serüveni… | Video 04.11.2022 | 21:56
Şehit cenazesinde CHP’li başkan Vahap Seçer’e tepki: Sen şehitten ne anlarsın | Video 01:41
Şehit cenazesinde CHP’li başkan Vahap Seçer’e tepki: Sen şehitten ne anlarsın | Video 04.11.2022 | 20:26
Nilay Toprak’a magandalar saldırdı | Video 00:34
Nilay Toprak’a magandalar saldırdı | Video 04.11.2022 | 19:12
Pakistan’da eski Başbakan Khan’ın destekçileri sokağa döküldü | Video 02:16
Pakistan’da eski Başbakan Khan’ın destekçileri sokağa döküldü | Video 04.11.2022 | 18:05
İşte 6’lı masanın ilk icraatı! Yazı fontunu belirledik | Video 00:58
İşte 6'lı masanın ilk icraatı! "Yazı fontunu belirledik" | Video 04.11.2022 | 16:19
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na başörtüsü çıkışı: Neden kaçak dövüşüyorsun? | Video 27:45
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü çıkışı: "Neden kaçak dövüşüyorsun?" | Video 04.11.2022 | 15:37
Mahmut Övür | FETÖ’de iç çürüme 04:14
Mahmut Övür | FETÖ'de iç çürüme 04.11.2022 | 13:45
Mehmet Barlas | Erdoğan’ın diplomasi tecrübesi dünya gündeminde 03:21
Mehmet Barlas | Erdoğan'ın diplomasi tecrübesi dünya gündeminde 04.11.2022 | 13:43

Son dakika haberi: Gaziantep'te Gaziray'ın açılış programına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Yücel Arzen ve orkestrası tarafından ‘Türkiye Yüzyılı’ şarkısı ile karşılama yapıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA