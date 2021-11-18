Son dakika: Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü | İşte ele alınan konular...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. Yapılan ikili görüşmede gerek ikili, gerek bölgesel konularda karşılıklı anlayış içerisinde hareket edildiği takdirde görüş ayrılıklarının da asgariye inebileceğini ifade etti.