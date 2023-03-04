Son Dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da! Erdoğan'ın programında neler var? | Video
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a geldi. Erdoğan'ın programında neler var?
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