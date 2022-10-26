Son dakika: Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü. Başkan Erdoğan, Kristersson'a, terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye'yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.