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OTOMATİK OYNAT
01:29
Son dakika: Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü | Video 26.10.2022 | 19:08
00:20
Boşanma aşamasındaki eşinin evini yaktı | Video 26.10.2022 | 18:20
00:37
03:44
Mehmet Barlas | CHP hem saldırgan hem de beceriksiz 26.10.2022 | 16:36
03:27
Melih Altınok | Vah vah, İsmail şimdi ne yapsın? 26.10.2022 | 16:33
03:38
Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü | Video 26.10.2022 | 15:00
06:34
00:54
TTB Başkanı Fincancı, sağlık kontrolünden geçirildi | Video 26.10.2022 | 15:00
01:00
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı böyle gözaltına alındı | Video 26.10.2022 | 10:48
01:32
7 ilde Nefes-2 operasyonu başlatıldı | Video 26.10.2022 | 09:13
03:09
SON DAKİKA! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı | Video 26.10.2022 | 09:19
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Hatalı sürücüler Drone'a takıldı! | Video 25.10.2022 | 18:42
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Biden’dan yeni gaf: İngiltere başbakanının adını yanlış söyledi | Video 25.10.2022 | 18:03
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Hilal Kaplan | Başörtüsü yasağını Miki çözmüş olabilir mi? 25.10.2022 | 16:40
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü. Başkan Erdoğan, Kristersson'a, terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye'yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.