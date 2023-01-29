Son Dakika: Başkan Erdoğan 'İsveç şok olacak' diyerek duyurdu: Finlandiya ile ilgili farklı mesaj verebiliriz | Video

Son dakika haberi… Bilecik’te gençlerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor. 6'lı masanın adaylık tartışmasına değinen Başkan Erdoğan, "Şimdi altılı masa ne diyor? 'Aday olamaz' diyor. Size rağmen milletim hem aday yapacak hem de Cumhurbaşkanı yapacak." ifadelerini kullandı.