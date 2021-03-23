Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı.