SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından alınan kararları açıkladı! İşte, Kabine Toplantısı sonucu ve kararları
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Kabine toplantısı ardında önemli açıklamalar! Ramazan'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? 81 ilde uygulanacak yeni koronavirüs kısıtlaması kararları neler? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıkladığı yeni koronavirüs kısıtlaması tedbirleri kararları...