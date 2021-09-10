Son dakika: Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta! Kritik açıklamalar

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na ve Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'ne önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan konuşmasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. Başkan Erdoğan: "Ne diyor; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için; kalkıp bunu Fatih'e benzetiyor. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Ne diyor, duvarlara yazdılar. Şuydu; diyorlardı ki 'Zulüm 1453'te başladı' Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun." ifadelerini kullandı.