Video Haber SON DAKİKA : Başkan Erdoğan Kocaeli'de TOGG ve SİHA mesajı! "Bizimle ortaklık yapmak isteyen süper güçler var" | Video
SON DAKİKA : Başkan Erdoğan Kocaeli'de TOGG ve SİHA mesajı!

SON DAKİKA : Başkan Erdoğan Kocaeli'de TOGG ve SİHA mesajı! "Bizimle ortaklık yapmak isteyen süper güçler var" | Video

06.08.2022 | 20:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Başkan Erdoğan Kocaeli’de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu | Video 37:44
Son Dakika: Başkan Erdoğan Kocaeli'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu | Video 06.08.2022 | 20:27
SON DAKİKA : Başkan Erdoğan Kocaeli’de TOGG ve SİHA mesajı! Bizimle ortaklık yapmak isteyen süper güçler var | Video 22:51
SON DAKİKA : Başkan Erdoğan Kocaeli'de TOGG ve SİHA mesajı! "Bizimle ortaklık yapmak isteyen süper güçler var" | Video 06.08.2022 | 20:07
Vatandaştan Ali Babacan’a tepki: “İslam’a saldıranlarla birliktesiniz...” | Video 04:42
Vatandaştan Ali Babacan’a tepki: “İslam’a saldıranlarla birliktesiniz...” | Video 06.08.2022 | 19:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG aracını kullandı | Video 01:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG aracını kullandı | Video 06.08.2022 | 19:29
İstanbul Valisi Yerlikaya’dan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş’a geçmiş olsun ziyareti | Video 00:31
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a "geçmiş olsun" ziyareti | Video 06.08.2022 | 15:45
Salih Tuna | O Abdülhamid’in kimse peşinden gitmez 03:05
Salih Tuna | O Abdülhamid'in kimse peşinden gitmez 06.08.2022 | 15:56
Engin Ardıç | Kafayı aşıyla bozanlar 02:01
Engin Ardıç | Kafayı aşıyla bozanlar 06.08.2022 | 15:52
Burhanettin Duran | Soçi görüşmesi neden önemli? 03:58
Burhanettin Duran | Soçi görüşmesi neden önemli? 06.08.2022 | 15:49
Mehmet Barlas | KPSS’de paralel devlet parmağı mı var? 01:53
Mehmet Barlas | KPSS'de paralel devlet parmağı mı var? 06.08.2022 | 15:46
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, Dersim’le de helalleşir mi? 03:15
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, Dersim'le de helalleşir mi? 06.08.2022 | 15:43
1 milyon 455 bin erkeğe kadına şiddetle mücadele eğitimi | Video 06:20
1 milyon 455 bin erkeğe kadına şiddetle mücadele eğitimi | Video 06.08.2022 | 14:02
SON DAKİKA: CHP’li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı! Rüşvet skandalı ortaya çıktı | Video 01:00
SON DAKİKA: CHP'li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı! Rüşvet skandalı ortaya çıktı | Video 06.08.2022 | 11:52
Mersin’de film sahnelerini aratmayan operasyon! Takibe alınan tırda 105 kilo eroin ele geçirildi | Video 06:23
Mersin’de film sahnelerini aratmayan operasyon! Takibe alınan tırda 105 kilo eroin ele geçirildi | Video 06.08.2022 | 09:27
SON DAKİKA: Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi! Soçi Zirvesi’nden ortak bildiri... | Video 03:08
SON DAKİKA: Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi! Soçi Zirvesi'nden ortak bildiri... | Video 05.08.2022 | 21:00
SON DAKİKA: Dünyanın gözü Soçi’de: Başkan Erdoğan’dan FLAŞ Suriye mesajı! Bölgeyi rahatlatacak | Video 20:12
SON DAKİKA: Dünyanın gözü Soçi'de: Başkan Erdoğan'dan FLAŞ Suriye mesajı! "Bölgeyi rahatlatacak" | Video 05.08.2022 | 15:49
Burhanettin Duran | İki boğaz ve büyük güç rekabetinin yeni dünyası 04:29
Burhanettin Duran | İki boğaz ve büyük güç rekabetinin yeni dünyası 05.08.2022 | 15:58
Engin Ardıç | Cılkı çıktı 02:09
Engin Ardıç | Cılkı çıktı 05.08.2022 | 15:25
Melih Altınok | Bütün düğmelere aynı anda basıyorlar 02:45
Melih Altınok | Bütün düğmelere aynı anda basıyorlar 05.08.2022 | 15:23
Mehmet Barlas | Soçi’deki Erdoğan-Putin görüşmesi neden bu kadar önemli? 01:56
Mehmet Barlas | Soçi'deki Erdoğan-Putin görüşmesi neden bu kadar önemli? 05.08.2022 | 15:21
Mahmut Övür | Göktaş, Ali Koç’un avukatı mı? 03:14
Mahmut Övür | Göktaş, Ali Koç'un avukatı mı? 05.08.2022 | 15:18

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamasında Türkiye'nin otomobili TOGG ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan öte yandan SİHA'lara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Artık İnsansız Hava Aracı deyince akıllara Türkiye'nin geldiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Bu konuda bizimle ortaklık yapmak isteyen süper güçler var" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan,ayrıca TOGG'un direksiyonuna geçti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA