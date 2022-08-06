SON DAKİKA : Başkan Erdoğan Kocaeli'de TOGG ve SİHA mesajı! "Bizimle ortaklık yapmak isteyen süper güçler var" | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamasında Türkiye'nin otomobili TOGG ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan öte yandan SİHA'lara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Artık İnsansız Hava Aracı deyince akıllara Türkiye'nin geldiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Bu konuda bizimle ortaklık yapmak isteyen süper güçler var" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan,ayrıca TOGG'un direksiyonuna geçti.