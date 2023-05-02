Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan Konya'da! Yüzbinlerce kişi miting alanını doldurdu | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan Konya'da! Yüzbinlerce kişi miting alanını doldurdu | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan Konya'da! Yüzbinlerce kişi miting alanını doldurdu | Video

02.05.2023 | 19:34

Son Dakika... Konya'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndaki miting alanı hınca hınç doldu. Detaylar A Haber'de...

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