Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan Külliye'de karşıladı! İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ankara'da
Son Dakika: Başkan Erdoğan Külliye'de karşıladı! İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ankara'da

Son Dakika: Başkan Erdoğan Külliye'de karşıladı! İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ankara'da

17.11.2021 | 16:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika haberi: Düzce’de deprem anı! Paniğe kapılan Düzceliler sokağa döküldü 00:45
Son dakika haberi: Düzce'de deprem anı! Paniğe kapılan Düzceliler sokağa döküldü 17.11.2021 | 16:52
Son dakika haberi: İstanbul’da da hissedilen Düzce’deki deprem anı böyle görüntülendi! Vatandaşlar panikledi… 00:15
Son dakika haberi: İstanbul’da da hissedilen Düzce’deki deprem anı böyle görüntülendi! Vatandaşlar panikledi… 17.11.2021 | 16:38
Son Dakika: Başkan Erdoğan Külliye’de karşıladı! İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ankara’da 07:08
Son Dakika: Başkan Erdoğan Külliye'de karşıladı! İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ankara'da 17.11.2021 | 16:26
Türk edebiyatının büyük ismi Sezai Karakoç’a son veda 41:38
Türk edebiyatının büyük ismi Sezai Karakoç'a son veda 17.11.2021 | 16:00
Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Serdar Çam, Türk edebiyatının büyük ismi Sezai Karakoç’u anlattı | Video 05:44
Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Serdar Çam, Türk edebiyatının büyük ismi Sezai Karakoç'u anlattı | Video 17.11.2021 | 16:07
Son dakika: Düzce’de şiddetli deprem! İstanbul ve çevresinde de hissedildi 05:42
Son dakika: Düzce'de şiddetli deprem! İstanbul ve çevresinde de hissedildi 17.11.2021 | 16:03
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar 49:25
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar 17.11.2021 | 13:14
Ankara’da FETÖ’cü yarbay ve binbaşına gözaltı | Video 00:41
Ankara'da FETÖ’cü yarbay ve binbaşına gözaltı | Video 17.11.2021 | 12:51
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Lütfü Türkkan açıklaması Şehit yakınına hakaret edenlerin milletvekiliği sakıt olmuştur 09:15
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması "Şehit yakınına hakaret edenlerin milletvekiliği sakıt olmuştur" 17.11.2021 | 12:40
Cizre’de el bombasıyla saldırıya uğrayan korucubaşı yaralandı 01:12
Cizre'de el bombasıyla saldırıya uğrayan korucubaşı yaralandı 17.11.2021 | 09:07
Ferdi Özbeğen’in yeğeninin öldürülmesine ilişkin 1 tutuklama | Video 04:21
Ferdi Özbeğen’in yeğeninin öldürülmesine ilişkin 1 tutuklama | Video 17.11.2021 | 00:08
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç vefat etti | Video 02:16
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç vefat etti | Video 16.11.2021 | 23:30
ABD’li Senatör Bob Menendez’den skandal sözler: Türkiye’ye F-16 satmayın | Video 03:08
ABD'li Senatör Bob Menendez'den skandal sözler: Türkiye'ye F-16 satmayın | Video 16.11.2021 | 23:22
Polonya-Belarus sınırındaki krizde kim suçlu? İşte göç krizinin perde arkası | Video 07:37
Polonya-Belarus sınırındaki krizde kim suçlu? İşte göç krizinin perde arkası | Video 16.11.2021 | 23:11
İspanya’da greve giden yaklaşık 20 bin metal işçisi polisle çatıştı | Video 02:29
İspanya'da greve giden yaklaşık 20 bin metal işçisi polisle çatıştı | Video 16.11.2021 | 21:23
Türk edebiyatının usta kalemi Sezai Karakoç’un son görüntüleri | Video 04:39
Türk edebiyatının usta kalemi Sezai Karakoç'un son görüntüleri | Video 16.11.2021 | 20:06
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den baş sağlığı mesajı | Video 00:50
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den baş sağlığı mesajı | Video 16.11.2021 | 18:54
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: Büyük bir edebi miras bıraktı geride | Video 04:17
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: "Büyük bir edebi miras bıraktı geride" | Video 16.11.2021 | 18:48
Başkan Erdoğan Sezai Karakoç’un ‘Ey Sevgili’ şiirini okumuştu! | Video 03:00
Başkan Erdoğan Sezai Karakoç’un ‘Ey Sevgili’ şiirini okumuştu! | Video 16.11.2021 | 18:37
Gazeteci Sadık Albayrak, Sezai Karakoç’u yad etti | Video 05:37
Gazeteci Sadık Albayrak, Sezai Karakoç'u yad etti | Video 16.11.2021 | 18:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA