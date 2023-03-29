SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Macaristan'a TANAP'tan doğalgaz desteği vereceğiz | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Erdoğan "TANAP'tan Macaristan'a doğalgaz verilmesi konusunda Azerbaycan'la birlikte her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu gerek sayın Orban'a gerekse Cumhurbaşkanımıza ifade ettim" dedi.
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