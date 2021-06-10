Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan, Macron ile görüşecek | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan, Macron ile görüşecek | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan, Macron ile görüşecek | Video
10.06.2021 | 20:36

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Liderler Zirvesi öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceklerini bildirdi.

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